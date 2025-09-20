أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية، اليوم (السبت)، إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين غداً (الأحد)، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وطالبت الإدارة مستخدمي الجسر بالتقيد بالمواعيد المحددة، توفيراً لجهدهم ووقتهم.وكانت إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، عقب مقتل اثنين من جنودها على يد سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة أمس، فيما رأت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.وحدّدت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقاً مدنياً بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل ثلاثة أشهر.وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قد شدد، أمس، على أهمية التعاون الاستراتيجي الأمني مع الأردن، موضحاً أنه جرى في الأشهر الأخيرة تشكيل فرقة مخصصة على الحدود الشرقية، ويجري تعزز جميع مكونات الدفاع في هذه الجبهة.