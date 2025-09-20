مذبحة إسرائيلية

نزوح 270 ألفاً

أزمة عطش وجوع

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً عنيفاً وغير مسبوق على مدينة غزة، منذ فجر اليوم (السبت) مخلفاً أكثر من 55 قتيلاً ومئات الجرحى وفقاً لتأكيدات مصادر طبية فلسطينية.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن الاحتلال يستهدف أي تجمّع للمواطنين بالقصف وإطلاق النار، ويستخدم عربات مفخخة لتدمير مبانٍ وسط مدينة غزة، موضحاً أن فرقه تعاني من نقص كبير في الإمكانات، مبيناً أن مدينة غزة تتعرض منذ الفجر لعمليات قصف عنيفة ومكثفة غير مسبوقة، بغارات جوية وقصف بقذائف الدبابات، وإطلاق نار عشوائي من الطائرات المسيرة.وناشد بصل دول العالم بالتدخل بشكل فوري من أجل وقف المذبحة الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، مبيناً أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن أحزمة نارية ضد المدنيين العزل.ولفت إلى أن هناك عدداً من الضحايا والجرحى لا يستطيع أحد نقلهم بسبب استمرار القصف، وهو ما أكده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي قال إن جيش الاحتلال يفجر ما يعادل 17 عربة مفخخة يومياً في مدينة غزة.ولفت إلى أنه وثق نحو 120 عربة مفخخة جرى تفجيرها الأسبوع الماضي في أحياء بمدينة غزة.بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود، مبينة أن 7,000 دولار متوسط تكلفة نقل العائلة الواحدة من مدينة غزة.وكشف المكتب الحكومي لحكومة غزة، نزوح نحو 270 ألف فلسطيني قسراً من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، تحت وطأة القصف الإسرائيلي، مشيراً إلى أن 900 ألف مدني لا يزالون في المدينة، ويرفضون النزوح.وأشار إلى أن نحو 22 ألف فلسطيني عادوا إلى داخل المدينة، حتى ظهر اليوم، بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في جنوب القطاع، موضحاً أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو مليون نسمة، تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر من قبل الجيش الإسرائيلي، رغم مزاعم تل أبيب أنها «منطقة إنسانية» وقتل فيها أكثر من 2,000 فلسطيني.من جهتها، أكدت بلدية غزة أن تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، ويزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه، موضحة أن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25% من الاحتياج اليومي للمدينة.ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنذراً لسكان مبنى في حي النصر في مدينة غزة بإخلائه تمهيداً لقصفه.ونقل موقع «واللا» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي إن الاحتلال صعّد خلال الساعات الماضية من عملية احتلال مدينة غزة، وأن 3 فرق من الجيش تهاجم في وقت واحد المدينة.