عودة العقوبات

مهلة الأسبوع

هدّد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم (السبت)، بتعليق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل إذا فعّل مجلس الأمن الدولي العقوبات على بلاده.ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن آبادي قوله: «هناك فرصة لمنع عودة العقوبات حتى أسبوع واحد، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي محدّد وعادت العقوبات، فإن تعليق تنفيذ التفاهم مع الوكالة أمر منطقي وبديهي تماماً»، موضحاً أن إيران ستتصرف بيقظة تامة ضد الأعمال العدائية، وأن لديها ردوداً مناسبة على أجندتها.وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر، أمس (الجمعة)، عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم، وذلك عقب فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة، في تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لإعادة العقوبات على إيران التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت لأول مرة بين 2006 و2010 حيز التنفيذ مرة أخرى في 28 سبتمبر الجاري، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع طهران.وستظل أمام الدول الأوروبية الثلاث مهلة حتى نهاية الأسبوع القادم للتفاوض على تنازلات مع إيران قد تمنع دخول العقوبات حيز التنفيذ، غير أن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافوني اعتبر أن مثل هذه النتيجة غير مرجحة حالياً، كون الدول الأوروبية لم تتلقَّ رداً مرضياً على مطالبها حتى اللحظة.