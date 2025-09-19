«مسام» ينزع 1103 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2025م، من انتزاع (1103) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (4) ألغام مضادة للأفراد، و(51) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1047) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة واحدة ناسفة.

وتمكَّن الفريق في مديرية عدن بمحافظة عدن من نزع (598) ذخيرة غير منفجرة، كما نزع في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ذخيرتين غير منفجرتين، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع لغمين مضادين للأفراد و(18) لغمًا مضادًا للدبابات و(48) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب (25) لغمًا مضادًا للدبابات و(370) ذخيرة غير منفجرة، و(4) ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية موزع، و(11) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، و(16) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في صلوح.

وارتفع بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر إلى (1870) لغمًا، فيما وصل عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى (514193) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.