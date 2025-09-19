وقفة نسائية حاشدة للمطالبة بالقبض على قتلة المسؤولة الحكومية في تعز

شهدت محافظة تعز اليمنية وقفة احتجاجية نسائية للتنديد بجريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين أفتهان المشهري من قبل عصابة مسلحة، في جريمة تعد هي الأولى التي طالت مسؤولة يمنية وهزت الشارع اليمني عموما.

وطالبت النساء خلال الوقفة أمام مبنى قيادة الشرطة في المحافظة بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة حتى لا تموت العدالة.

وأبدت النساء المحتجات استنكارهن لحالة التدهور الأمني التي تشهدها المحافظة وتكرار حالات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية ومسؤولين أمنيين دون القبض على مرتكبي بعض تلك الجرائم. وأعربن عن الصدمة التي تعيشها المدينة جراء جريمة اغتيال أفتهان المشهري التي عرفت بإخلاصها وتفانيها في القيام بمسؤولياتها وواجباتها في خدمة مدينة تعز. ولفت العديد من المشاركات في المظاهرة الاحتجاجية إلى بشاعة الجريمة التي تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع التي تحترم النساء وتوفر لهن وسائل الحماية.

من جهتها، أعلنت شرطة محافظة تعز، اليوم (الجمعة)، إلقاء القبض على أحد المتهمين الرئيسيين في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.

وأوضح مركز الإعلام الأمني أن عملية الضبط تمت بعد متابعة دقيقة. وأكد في الوقت ذاته استمرار الحملة الأمنية لتعقب بقية المتورطين في الجريمة، مشددا على أن الشرطة عازمة على تقديم جميع الجناة للعدالة.