أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم (الجمعة)، مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي عمر عبدالقادر بسام، المكنى بـ«عبدالرحمن الحلبي»، في عملية أمنية في سورية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

مسؤول العمليات

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن بيان صادر عن الجهاز، قال فيه: «تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإسناد قيادة العمليات المشتركة وإشراف رئيس الجهاز، نعلن نجاح عملية نوعية جديدة أسفرت عن قتل الإرهابي عمر عبدالقادر بسام، المكنى بـ«عبدالرحمن الحلبي»، أحد أبرز قيادات عصابات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية جرت فجر اليوم داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي».

وأفاد البيان أن الحلبي يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي، وتورط في التخطيط والإشراف على ما يسمى «الولايات البعيدة»، إضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة.

عملية نوعية

وأشار إلى أن هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمر لعدة أشهر، تمكن خلالها أفراد الجهاز من تحديد تحركات الهدف ومكان وجوده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي وتحييده نهائيا.



وأكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن هذه الضربة تمثل خسارة إستراتيجية كبرى للإرهاب. ويأتي القضاء على «الحلبي» بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من 6 قياديين من الصف الأول لـ«داعش».