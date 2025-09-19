لماذا غيّر ترمب مروحيته خلال العودة من بريطانيا؟

أعلن البيت الأبيض، أن المروحية التي كان يستقلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا تعرضت لعطل فني واضطرت إلى الهبوط في مطار محلي خلال رحلة عودتهما من بريطانيا.

وكان ترمب اختتم زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، والتي استمرت يومين، بعد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزوجته في قصر تشيكرز، وبدأ رحلة العودة إلى بلاده.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان، إن ترمب وميلانيا استقلا بسلام مروحية أخرى، وتسببت الحادثة في تأخير وصولهما إلى مطار ستانستيد في المملكة المتحدة، حيث صعدا على متن طائرة الرئاسة في طريق عودتهما إلى الولايات المتحدة.

وأضافت ليفيت: «بسبب عطل بسيط، ومن باب الحيطة والحذر، هبط الطياران في مطار محلي قبل الوصول إلى مطار ستانستيد، وصعد الرئيس والسيدة الأولى بسلام إلى المروحية».