أيّدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، اليوم (الجمعة)، بأغلبية ساحقة.

وذكر بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية أن 120 دولة صوّتت لصالح القرار المصري في انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار وأهدافه الذي يطالب بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

وتبذل مصر جهوداً حثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو تحقيق معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، فضلاً عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.