الحكومة اليمنية توجّه بسرعة ضبط متورطين باغتيال مسؤولة حكومية جنوب غرب اليمن

أبدى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك تفاعلاً ملحوظاً مع قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة بمحافظة تعز اليمنية افتهان المشهري، التي أثار مقتلها على يد عصابة مسلحة موجة غضب وسخط كبير في الشارع اليمني، وحالة احتجاجات واسعة في مدينة تعز اليمنية الواقعة حنوب غرب العاصمة المؤقتة عدن.

وفي اتصال هاتفي مع محافط محافظة تعز نبيل شمسان وجه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك قيادة السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة بمحافظة تعز بسرعة ملاحقة وضبط الجناة المتورطين في عملية الاغتيال الآثمة والجبانة التي استهدفت مديرة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة إفتهان المشهري. مؤكداً على ضرورة ملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم إلى الأجهزة القضائية لينالوا جزاءهم العادل والرادع، مشدداً على ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية والمتطرفة وعدم التهاون أمام مساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع ومواجهتها بكل قوة وحزم.

واستمع بن بريك من محافظ تعز إلى تقرير أولي عن ملابسات الجريمة، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية لضبط المتهمين بعد أن تم تحديد هوياتهم، والحملة الأمنية المشتركة لضبطهم، بما في ذلك تعميم صور المطلوبين في جميع المنافذ والنقاط.

وحمل رئيس الوزراء محافظ تعز نقل تعازيه الحارة ومواساته الصادقة إلى أسرة الشهيدة إفتهان المشهري، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها وجميع زملائها الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمته الفقيدة من نموذج للكفاءة والإخلاص والتفاني في عملها.

وأكد رئيس الوزراء بأنه يجب ان لا يفلت الجناة من العقاب وستطالهم يد العدالة، ويدفعون ثمن جريمتهم، لافتاً إلى أهمية مضاعفة الجهود لضبط الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وتجاوز الاختلالات الأمنية وتحقيق سيادة القانون.

وكانت مدينة تعز جنوب غرب اليمن قد شهدت صدمة كبيرة وموجة غضب شعبية كبيرة، اثر مقتل السيدة إفتهان المشهري، والتي تعد أيضاً وإحدة من أبرز النساء الرائدات في العمل المدني والإنساني بالمحافظة.

وكانت مصادر محلية قد أفادت أن المشهري قُتلت في ظروف مأساوية، وسط مدينة تعز في منطقة جولة سنان مساء أمس، في حادثة هزّت الشارع وأثارت استنكاراً واسعاً.