توغلت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، في شمال مدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي كثيف، وتفجير للمنازل عبر بـ«روبوتات مفخخة» في خطوة لإجبار المدنيين على النزوح إلى جنوب القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تدمير للبنية التحتية ونسف لمبان سكنية جنوب وشمال مدينة غزة، لافتة إلى استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي المسارات الرئيسية للشبكة.

مقتل 35 فلسطينياً

أكدت مصادر طبية فلسطينية أن 35 شخصاً قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت شارع عايدية غربي مدينة غزة ومواقع أخرى ومنزلاً في منطقة المشتل شمال غربي المدينة.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة 4 نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 435 قتيلا، بينهم 147 طفلا.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، اليوم، من أن التوغل العسكري الإسرائيلي وأوامر الإخلاء في شمال غزة تدفع بموجات جديدة من النزوح وتجبر العائلات على الانتقال إلى مناطق غير صالحة للعيش، مبينا أن المصابين وذوي الإعاقة غير قادرين على الانتقال إلى أماكن آمنة، فيما المستشفيات على وشك الانهيار مع تصاعد العنف الذي يمنع وصول الإمدادات الطبية، داعيا إلى إنهاء فوري لهذه الظروف اللاإنسانية ووقف إطلاق النار.

قتيلان إسرائيليان

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن جنديين قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة للاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل قطع الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت عن غزة لليوم الثاني على التوالي.

من جهة أخرى، أعلنت الممثلة الروسية لدى السلطة الفلسطينية، اليوم، نجاحها في إجلاء عدد من مواطنيها في قطاع غزة أمس.