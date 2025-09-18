قُتل إسرائيليان اليوم (الخميس)، في إطلاق نار على المعبر الحدودي مع الأردن، وبحسب وسائل إعلامية، فإن القتيلين جنديان إسرائيليان كانا على معبر جسر الملك حسين الحدودي بين الأردن وإسرائيل.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق معبر جسر الملك حسين الحدودي بين إسرائيل والأردن، وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن مسلحين وصلوا من الجانب الأردني ونفذوا العملية في المعبر الحدودي.

وذكر جيش الاحتلال أنه يحقق في عملية إطلاق نار في المعبر الحدودي مع الأردن.

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني: «نتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة»، مشيراً في منشور على حسابه في «إكس» إلى أن الجهات الأردنية المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها.

ويقع المعبر شرق مدينة أريحا الفلسطينية، وهو الوحيد الواصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وتسيطر عليه إسرائيل من الجانب الفلسطيني، وله 3 تسميات أردنية وهي «جسر الملك حسين»، وأخرى فلسطينية «الكرامة»، وإسرائيلية «اللنبي».