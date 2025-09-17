قيود غير مسبوقة

إعدام شهبازي

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم (الأربعاء) تبادل الرسائل غير المباشرة بين إيران وأمريكا، مؤكدة أنها ما زالت مستمرة.فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه خلال الأشهر الماضية، ومع بدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، سعت دول مختلفة في المنطقة إلى تسهيل المسار، موضحاً أن إيران أعربت عن تقديرها لكل هذه الجهود الإيجابية، لكن رغم ذلك لم يتم تعيين أي دولة كوسيط رسمي.وأشار إلى أن هناك قيوداً غير مسبوقة على الوفود الإيرانية في الأمم المتحدة، معتبراً أن خطوة أمريكا تتعارض مع التزاماتها كدولة مضيفة، في إشارة منه إلى إيقاف التأشيرات.واعتبر فرض القيود على التأشيرات بحق وفود بعثة النظام الإيراني في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك ليس أمراً جديداً، لكنه هذه المرة غير مسبوق ويتعارض بشكل واضح مع التزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، ما يضعف أكثر مصداقية هذا البلد، بحسب قوله.من جهة أخرى، أعدمت السلطات الإيرانية اليوم، شخصاً متهماً بالتخابر لصالح إسرائيل يُدعى باباك شهبازي، وبحسب ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية فإن شهبازي اتهم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وتزويدها بمعلومات سرية، وبعد إقرار المحكمة العليا في إيران الحكم، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً.واتهم شهبازي بالتعاون مع إسماعيل فكري، وهو مدان آخر أُعدم في يونيو بالتخابر لصالح إسرائيل منذ أوائل عام 2022، كما واجه شهبازي اتهامات باستغلال عمله كمقاول تركيبات أجهزة تبريد لجمع معلومات من مواقع حساسة مثل غرف الخوادم، بالإضافة إلى مراكز مرتبطة بالأجهزة العسكرية والأمنية.وكان محامي المتهم قد طلب الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، التي رفضت الطلب.