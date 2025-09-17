فيما أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه عزلة اقتصادية متزايدة مع استمرار الحرب في غزة، صعدت عائلات الأسرى في غزة اليوم (الأربعاء)، من تحركاتها واقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة التي يتواجد فيها نتنياهو.

وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن عائلات الأسرى اقتحموا قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ما أجبره على مغادرة المكان على الفور، مبينة أن نتنياهو كان في جلسة استجواب في المحكمة التي يواجه فيها تهماً جنائية تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة خصوصاً فيما يتعلق بالملف الذي يحمل أرقام 1000 و2000 و4000.

الاحتجاجات تتوسع

وتوسعت دوائر الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو المؤيدة للأسرى ووقف الحرب في غزة إلى المدارس الإسرائيلية، حيث خرج الآلاف أمس، من 85 مدرسة في تظاهرات كبيرة.

وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية أن إسرائيل شهدت احتجاجات طلابية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مبينة أن المدارس طالبت بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن قيادة الجيش الإسرائيلي ألغت قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية الصادرة خلال 10 سنوات التي سبقت 7 أكتوبر 2023، وذلك في خطوة لتغطية النقص الحاد في ظل توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة والتي يتوقع أن تستمر حتى عام 2026.

استدعاء إسرائيلي

وأفادت الصحيفة أن الجيش ضاعف تقريباً من عدد إشعارات الاستدعاء ليصل إلى 27 ألف إشعار، مع توقعات بارتفاع إضافي خلال الأيام القادمة، مبينة أن 18 ألف جندي استجابوا حتى الآن لأوامر العودة إلى الخدمة وتم توزيعهم على وحدات مختلفة، فيما قدم نحو 40% طعوناً على قرارات الاستدعاء لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، رغم رفض قيادة الجيش لهذه الطعون وأوعزت بضمهم قسراً إلى صفوف الخدمة.