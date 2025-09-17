وصف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بـ«النهج العدواني»، مؤكداً أنها لن تؤثر على بلاده وسياستها، وذلك بعد دعوة بولندا الدول الأوروبية لوقف استيراد الطاقة من موسكو.

وأوضح بيسكوف أن بلاده «منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا وتفضل تسوية الوضع بالوسائل السياسية والدبلوماسية»، مشيراً إلى أن هناك توقفاً حالياً في عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، لكنها قد تستأنف مستقبلاً.

اتصالات أمريكية روسية

ولفت إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة بما في ذلك بين إدارتي الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد اتهم كييف بتقويض المسار الحالي للإدارة الأمريكية بشأن التسوية الأوكرانية، معتبراً خلال اجتماع مع السفراء الأجانب أن كييف تحاول عرقلة الحل بكل الطرق الممكنة.

وقال لافروف: «نحن نرى أيضاً كيف يحاولون في كييف تقويض هذا الخط الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية».

دونباس لن تعود

وأشار إلى أن واشنطن تُدرك أن «دونباس» و«روسيا الجديدة» لن تعودا إلى أوكرانيا، مبيناً أنه خلال القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، اتضح أن الإدارة الأمريكية تُدرك ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.

ورفض وزير الخارجية الروسي تصريحات الجانب الأوكراني بشأن الغارات الروسية على أهداف مدنية، قائلاً: «الجيش الروسي لا يعمل أبداً، ولا يضرب أهدافاً مدنية ولا مدنيين».