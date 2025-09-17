فيما تسعى إيران إلى تجنب أعادة فرض عقوبات عليها قبل انتهاء المهلة الأوروبية، يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم (الأربعاء)، مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي للبحث في ملف طهران النووي.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيجري اتصالاً هاتفيّاً مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم.

الموقف الإيراني

وتسعى إيران إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي، رغم أن مسؤوليها يؤكدون مراراً أنهم لن يغيروا موقفهم في النزاع النووي.

وتتيح آلية الزناد إعادة فرض العقوبات السابقة للأمم المتحدة، مثل حظر الأسلحة والإجراءات العقابية ضد الأفراد والمنظمات الإيرانية، وبررت الحكومات الأوروبية تحركها إلى ما تعتبره انتهاكات متكررة من جانب إيران لاتفاق فيينا النووي لعام 2015، الذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ولن تدخل العقوبات حيز التنفيذ قبل مرور 30 يوماً على الأقل، مما يترك المجال مفتوحاً لإمكانية إجراء مزيد من المفاوضات.

ضغط أوروبي

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، أمس في اتصال مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أن تفعيل الدول الأوروبية آلية الزناد يفتقر لأي مبرر سياسي وقانوني، موضحاً أن بلاده مستعدة لأي حل عادل يضمن المصالح مع أوروبا.

بدوره، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن الدول الأوروبية بدأت تتخذ مواقف أكثر تشدداً منذ إبرام بلاده اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي في القاهرة.

وكانت الترويكا الأوروبية قد أطلقت في 28 أغسطس الماضي، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب «آلية سناب باك»، إذا لم يستأنف الجانب الإيراني تعاونه الكامل مع الوكالة الدولية، بما يشمل عمليات تفتيش المنشآت النووية كافة، وإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة.