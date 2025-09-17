الأردن يرحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحّبت الحكومة الأردنية أمس، بإعلان دوقية لوكسمبورغ نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقَد في نيويورك، واعتبارها خطوة مهمة باتجاه إنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، تثمين الأردن هذا التوجّه الذي ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت في العمل مع الشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.