رحبت الحكومة اليمنية اليوم (الثلاثاء) بقرار الأمم المتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية أنها خطوة أساسية لتمكين الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني.

وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، تشجيعها لجميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة على أن تحذو حذوها وتنقل ممثليها القطريين إلى العاصمة المؤقتة عدن، متعهدة بالالتزام بالعمل مع وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين المحتاجين في كافة أنحاء البلاد.

حماية العاملين

إدانة يمنية

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل مع الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفيها وجميع العاملين في المجال الإنساني في كافة أنحاء اليمن، بما يتماشى مع امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، مشددة على أن هذا القرار يُعد خطوة أساسية ويمكّن الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد ويعزيز التعاون بينها وبين جميع الوزارات اليمنية في مجالات العمل الإنساني والتنمية.وجددت الوزارة، إدانتها الشديدة لاستمرار الحوثي في احتجاز العشرات من العاملين الإنسانيين تعسفياً، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وكان الحوثيون قد اقتحموا الشهر الماضي عدداً من مقرات المنظمات الأممية ونهبوها واختطفوا أكثر من 22 من موظفيها، ليرتفع بذلك عدد الموظفين الأممين في سجون الحوثي إلى أكثر من 40 موظفاً.