رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بإطلاق مبادرة الشراكة اليمنية للأمن البحري (YMSP)، برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبمشاركة أكثر من 30 دولة و5 منظمات دولية، لحشد الدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.

وكتب الإرياني على حسابه في «إكس»: هذه المبادرة الإستراتيجية تعكس التزام الشركاء الدوليين بدعم اليمن في مواجهة مختلف التهديدات، وتمثل نقلة نوعية لتعزيز الأمن البحري، وحماية طرق التجارة الدولية، ومكافحة القرصنة والتهريب، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في اليمن والمنطقة.

مسار حيوي

وثمن الإرياني الجهود السعودية قائلاً: «نثمن عالياً هذا الجهد الدولي الكبير، ونخص بالشكر والتقدير المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة على قيادتهما لهذا المسار الحيوي، الذي يجسد شراكة مسؤولة واستشرافاً لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً لليمن والمنطقة والعالم».

من جهتها، قالت السفارة البريطانية في اليمن على حسابها في «إكس»: حظي خفر السواحل اليمني اليوم على دعم دولي في الرياض لتعزيز الأمن البحري وتطوير قدراته في مهام إنفاذ القانون، معربة عن شكرها للمانحين على دعمهم المستمر.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تقودان جهوداً منسقة لمكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر.

دعم سعودي

فيما، كتبت السفيرة البريطانية عبده شريف على حسابه في «إكس»: المملكة المتحدة ملتزمة بدعم خفر السواحل والحكومة اليمنية، موضحة أن التعهدات السخية التي شهدناها اليوم تعكس حجم الدعم الدولي لليمن.

وثمنت شريف الدعم السعودي المتواصل، قائلة: «امتناني للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل، ولشركائنا الدوليين على مشاركتهم وتعاونهم».