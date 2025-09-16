الرياض تحتضن مؤتمر «شراكة اليمن لأمن الملاحة» بمشاركة 40 دولة

تدشين الأمانة العامة المشتركة

خطة تمتد لعشر سنوات

إشادة دولية بدور الرياض ولندن

موقف يمني داعم

تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم (الثلاثاء) أعمال مؤتمر شراكة الأمن البحري اليمني (YMSP) الذي تنظمه المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، بمشاركة 40 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري في طرق التجارة العالمية.يهدف المؤتمر إلى جمع تعهدات مالية من الدول لإعادة بناء القدرات الأمنية البحرية المدنية في اليمن، وسيشهد الإعلان عن الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن، وهي مبادرة إستراتيجية تسعى إلى مكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر، وتعزيز قدرة اليمن على حماية سواحله وممراته البحرية الحيوية.ويناقش المؤتمر إستراتيجية طويلة الأمد تمتد لعقد كامل، لإعادة بناء وتطوير قدرات خفر السواحل اليمني، بما يرفع من مساهمة اليمن في تأمين مسارات التجارة الدولية وضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.أكد نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير جيمس كاريوكي أن الشراكة البحرية اليمنية تعد آلية أساسية للتعاون الدولي. كما أعرب عن فخر بلاده بتنظيم المؤتمر مع السعودية، مثمناً انضمام شركاء دوليين لدعم هذه المبادرة.من جانبه، ذهب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي إلى أن بلاده ترى في المؤتمر تدشيناً لشراكة نوعية تعزز أمن الممرات المائية، وتجديداً لالتزام الحكومة اليمنية بحماية مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، معبّراً عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه السعودية والمملكة المتحدة في رعاية هذه الجهود.