كشف موقع «أكسيوس»، أن مصادر إسرائيلية مطلعة أفادت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صباح الثلاثاء الماضي، بخطة إسرائيل شن هجوم على قادة حركة حماس في قطر، قبل تنفيذ الضربة بدقائق.

ومع ذلك، أثارت تصريحات «البيت الأبيض»، التي زعمت أن الإدارة الأمريكية لم تُخطر إلا بعد إطلاق الصواريخ، جدلا حول توقيت الإبلاغ ومدى إمكانية ترمب منع الهجوم.

إدارة ترمب على علم

وفقاً لسبعة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا إلى موقع «أكسيوس»، كانت الإدارة الأمريكية على علم مسبق بالهجوم، رغم ضيق الوقت لإيقافه.

وفي تصريحات علنية، نفى ترمب علمه المسبق بالهجوم، معبراً عن استيائه منه نظراً للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر، الحليف الرئيسي لأمريكا في المنطقة.

الجيش الأمريكي رصد طائرات إسرائيلية في الأجواء

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لترمب، إن الرئيس تلقى إخطاراً من الجيش الأمريكي بعد رصد طائرات إسرائيلية في الأجواء، ووجه مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين، لكن الصواريخ كانت قد أصابت الهدف بالفعل.

مكالمة نتنياهو وترمب

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن نتنياهو أجرى مكالمة مع ترمب حوالى الساعة 8 صباحاً بتوقيت واشنطن، قبل تقارير الانفجارات في الدوحة التي سُجلت في الساعة 8:51 صباحاً.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن ترمب كان على علم بالهجوم قبل إطلاق الصواريخ، مشيراً إلى أن مناقشات جرت على المستوى السياسي والعسكري بين الطرفين، ولم يعترض ترمب على العملية. وأضاف مسؤول آخر أن إسرائيل كانت مستعدة لإلغاء الضربة لو عارضها ترمب.

من جهته، رفض «البيت الأبيض» التعليق على تفاصيل الجدول الزمني، بينما امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الإدلاء بتعليقات.

ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن طبيعة المكالمة بين نتنياهو وترمب، مثل ما إذا كان نتنياهو قد أبلغ ترمب فقط أم طلب موافقته صراحة.

وتسبب الهجوم، الذي استهدف قادة «حماس» في الدوحة، في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر، وزاد من عزلة إسرائيل إقليمياً وعالمياً.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أعضاء من «حماس» وأحد أفراد الأمن القطري، لكن «حماس» أكدت نجاة كبار قادتها، وهو ما أكدته مصادر إسرائيلية، مشيرة إلى أن القادة غادروا الموقع قبل الضربة.