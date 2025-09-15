مبادرة إنسانية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الإثنين)، مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة مأرب والذي سيستمر في هيئة مستشفى مأرب العام حتى الـ19 من سبتمبر الجاري بتنفيذ من قبل الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.ويهدف المشروع إلى تقديم عمليات مجانية لذوي الدخل المحدود تشمل إزالة المياه البيضاء وزراعة القرنية وغيرها من التدخلات التخصصية، بإشراف نخبة من الكوادر الطبية وباستخدام تقنيات حديثة تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في كلمة له خلال التدشين، أن المشروع يمثل تدخلاً نوعياً يعيد الأمل لآلاف المرضى، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، مشددًا على دعم السلطة المحلية الكامل لكل المبادرات الإنسانية التي تخفف معاناة المواطنين.فيما أوضح مدير عام المخيمات الطبية بوزارة الصحة اليمنية محمد طريق، أن مشروع نور السعودية يُجسّد نموذجاً متقدماً للتدخلات الطبية الإنسانية، ويعكس التزام الشركاء الدوليين بدعم القطاع الصحي اليمني في المناطق الأكثر احتياجاً.من جانبه، أوضح منسق البرامج في الجمعية الدولية عمار شبيب أن المخيم ينظم بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ويجري في وقت متزامن أيضا مع إقامة مخيم مماثل في محافظة تعز.وأشار إلى أن المخيم يهدف لإجراء 120 عملية نوعية لمرضى العيون بمحافظة مأرب وتقديم 100 نظارة طبية على مدى أسبوع، ومثلها أيضا في محافظة تعز بهدف تخفيف معاناة المرضى.ولفت شبيب إلى الإقبال الواسع من المرضى منذ انطلاق المشروع، معتبراً أنه فرصة طال انتظارها، إذ يعيد البصر ويمنح الحياة من جديد للمرضى الذين حالت ظروفهم دون تلقي العلاج في السابق.وشهد حفل التدشين حضوراً رسمياً كبيراً وبمشاركة فرع مركز الملك سلمان للإغاثة، كما يُجسد مشروع «نور السعودية» تكامل الجهود الإنسانية والطبية، وخطوة سعودية عملية لإعادة البصر وزرع الأمل في قلوب المرضى وأسرهم بمحافظة مأرب.