أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر تجاوز كافة الخطوط الحمراء وانتهك جميع القوانين والأعراف الدولية، موضحاً أن الأمن العربي والإسلامي كلٌ لا يتجزأ وأنه لا يمكن كبح سياسية التوسع الإسرائيلي وأوهام الهيمنة الإقليمية إلا من خلال تدابير جماعية ذات أثر ملموس.

وقال في كلمته بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة: «إن استمرار الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل في غزة دون محاسبة ومواصلة الاعتداءات على دول المنطقة دون رادع أدى إلى تجرؤ إسرائيل على مهاجمة قطر». متطرقا إلى مواصلة إسرائيل في تدمير مقدرات الشعب اليمني واستهداف الأصول المدنية ردا على هجمات المليشيات الحوثية العبثية العابرة للحدود والتي حولت اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة عن داعميها، منوها إلى أن الكيانات الإرهابية المسلحة والدول التوسعية في المنطقة يمثلان وجهان لعملة واحدة وكلاهما يوفر الذرائع لتمدد الآخر ويعمل على تقويض استقرار الدول وتأجيج الصراع الإقليمي.

مقاربة أشمل للعمل العربي والإسلامي المشترك

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال القمة إلى تبني مقاربة أشمل للعمل العربي والإسلامي المشترك تقوم على الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والمبادرات العربية للسلام ودعم مؤسسات الدول العربية والعمل على مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة وردع الدول المارقة ذات المشاريع التوسعية وفي مقدمتها إسرائيل، مشيدا بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم نموذج للتضامن العربي في ردع التهديدات الأجنبية ومساندتهم الدائمة لليمن ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني، كما أشاد كذلك ببيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي ساند إجراءات الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية في اليمن وتجديد دعم دول المجلس لوحدة واستقرار اليمن.