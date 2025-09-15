توتر أمريكي-صيني.. «تيك توك» على المحك في رابع جولات المحادثات

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي كبير، أن الولايات المتحدة ستتابع حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك إذا لم توافق الصين على التنازل عن مطالبها بتخفيض التعريفات الجمركية والقيود التكنولوجية كجزء من صفقة بيع الأسهم.

حظر «تيك توك» في أمريكا

وتجري الوفود الأمريكية والصينية مناقشات حول بيع أسهم تيك توك من قبل مالكها الصيني بايت دانس كجزء من جولة أوسع من المحادثات حول التعريفات الجمركية وسياسة الاقتصاد في مدريد.

ويواجه «تيك توك» خطر الإغلاق في الولايات المتحدة في وقت مبكر يصل إلى 17 سبتمبر إذا لم ينتقل إلى ملكية أمريكية.

ووصف المسؤول الأمريكي في تصريحاته لـ«رويترز» اليوم (الإثنين)، أن الوفد الصيني جاء إلى محادثات مدريد بفهم خاطئ أساسي للموقف الأمريكي بشأن تيك توك.

الصين تطالب بتنازلات تجارية وتكنولوجية

وقال قبل بدء المحادثات، أمام مراسلي وسائل الإعلام، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير، إن الصين تطالب بتنازلات تجارية وتكنولوجية مقابل الموافقة على بيع الأسهم في التطبيق الاجتماعي الشهير.

وقال بيسنت: «جاءت نظراؤنا الصينيون بطلب عدواني للغاية، سنرى إن كنا نستطيع الوصول إلى ذلك حاليًا، نحن غير مستعدين للتضحية بالأمن القومي من أجل تطبيق وسائط اجتماعية».

وأضاف غرير: «من منظور صيني، يرون أن صفقة تيك توك المحتملة تشمل مجموعة من المسائل، سواء كانت التعريفات الجمركية أو الإجراءات الأخرى التي اتُخذت على مدى السنوات، ما زلنا يجب أن نعمل على المفاوضات ومناقشات الفهم المشترك، ولا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لسحب كل هذه الأمور».

المفاوضات الأمريكية-الصينية

وتُجرى المفاوضات الأمريكية-الصينية في قصر سانتا كروز الباروكي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية، وهي الجولة الرابعة من المحادثات في أربعة أشهر لمعالجة الروابط التجارية المتوترة وموعد بيع أسهم تيك توك الوشيك.

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن حلفاءها بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين بسبب مشتريات بكين للنفط الروسي، والتي وصفتها بكين يوم الإثنين بأنها محاولة للإكراه.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحفي في بكين: «هذا عمل نمطي من التنمر الأحادي والإكراه الاقتصادي، وانتهاك خطير للاتفاق الذي توصل إليه رئيسا الصين والولايات المتحدة في مكالمتهما الهاتفية، وقد يؤثر بشدة على التجارة العالمية واستقرار سلاسل التوريد والصناعية».

وأشار بيسنت إلى أن الجانبين حققا تقدمًا جيدًا في التفاصيل الفنية، لكن الوصول إلى اتفاق في قضايا أخرى سيكون تحديًا، وأوضح أن تمديد موعد بيع أسهم تيك توك سيعتمد إلى حد كبير على كيفية سير المحادثات يوم الإثنين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ليس لديها معلومات جديدة، مشيرة إلى أن الصين أعربت مرارًا عن موقفها بشأن تيك توك.