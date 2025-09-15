حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الثلاثاء)، من خطورة الصمت على جرائم إسرائيل التي تقوض النظام الدولي بأكمله، موضحاً أن العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود.

وقال أبو الغيط خلال كلمة له في القمة العربية الإسلامية: «رسالتنا للمجتمع الدولي هي كفى صمتاً على جرائم إسرائيل»، معتبراً أن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب يشجع قادة إسرائيل على الجرائم.

ولفت إلى أن تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي.

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تشكيل تحالف واسع يضم الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتفعيل منظومة «الردع المشترك»، مشدداً على ضرورة إصدار موقف دولي يدين الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد السوداني، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة، أن «إسرائيل تواصل انتهاكها للقوانين الدولية، وتسعى لتوسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتذهب للتحدث علناً عن تغيير الحدود الدولية باستخدام القوة»، مضيفاً: أن استمرار هذه السياسات دون رادع، سيعمق من عدم الاستقرار ولن يحقق الأمن لأي طرف.

ودعا السوداني المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.