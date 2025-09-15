معاقبة إسرائيل

التهديدات الإسرائيلية

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الإثنين)، أنه سيعقد جلسة طارئة في جنيف غداً (الثلاثاء) لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر، الأسبوع الماضي.وأوضح المجلس أن انعقاد الجلسة جاء بطلب من باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن الجلسة الطارئة، (الثلاثاء)، ستكون هي العاشرة من نوعها التي تُعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه في عام 2006.وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية، قد طالب المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في المنطقة، موضحاً أن بلاده مستمرة في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة.ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة الهجوم الإسرائيلي على بلاده، مؤكداً أنه إرهاب دولة.وشدد مشروع البيان الختامي المزمع صدوره عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية على أن العدوان الإسرائيلي على قطر واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يُقوض فرصَ السلام ويُهدد كلَ ما تم إنجازُهُ على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.ورفضت مسودةُ مشروع البيان التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف قطر مجدداً أو أي دولة عربية أو إسلامية.وأكدت المسودة أن العدوان الإسرائيلي على قطر، يستهدف بصورة مباشرة تقويضَ الجهود، والوساطات القائمة والرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة.