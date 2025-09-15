اتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إسرائيل بمحاولة فرض الأمر الواقع بالحلول العسكرية وإجهاض الوساطة، مؤكداً رفض بلاده لكل صور اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.وقال السيسي خلال كلمة له في القمة العربية الإسلامية في الدوحة: «إسرائيل تسعى لتحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة للاعتداءات، بما يهدد الاستقرارها ويشكل إخلالا خطيرا بالسلم والأمن الدوليين، وبالقواعد المستقرة للنظام الدولي»، معرباً عن تضامن بلاده مع قطر في وجه العدوان الإسرائيلى الآثم الذي يمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة، وتهديدا للأمن القومي العربي والإسلامي.وحذر السيسي من سلوك إسرائيل المنفلت، والمزعزع للاستقرار الإقليمي، الأمر الذي من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، داعياً المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة، ومحاسبة المسؤولين عنها.وشدد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب، الذي بات سائداً في ظل الممارسـات الإسـرائيلية، متهماً إسرائيل بالسعي لإفشال كافة فرص تحقيق التهدئة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.ولفت إلى أن إسرائيل ليس لديها إرادة سياسية للتحرك الجدي في اتجاه إحلال السلام فى المنطقة.وشدد السيسي على ضرورة إنجاح مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد في نيويورك في 22 من سبتمبر القادم، مؤكداً أن إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية هو طريق السلام بالمنطقة.وخاطب السيسي الإسرائيليين قائلاً: «إن ما يحدث الآن ينذر بانهيار اتفاقيات السلام».