في عملية نوعية لشعبة المعلومات وبجهد محلي، تم إحباط عملية تهريب كمية هائلة من المخدرات انطلاقاً من لبنان، وهي عبارة عن 6 ملايين و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيش محضرة للتهريب إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، كما تم توقيف رأس الشبكة وآخرين، وقد أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، اليوم (الإثنين)، مشاركة هذه المعلومات مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الداخلية، في تصريح إلى «عكاظ»، إن لبنان لن يكون ممراً ولا مقراً لتجارة المخدرات، بل سيكون شريكاً أساسياً في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

تعاون مثمر

وأشاد الوزير الحجار، عبر «عكاظ»، بالمستوى العالي من التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها في المملكة العربية السعودية، والذي أثمر في وقت سابق عن نجاحات ملموسة في كشف وتفكيك شبكات تهريب المخدرات، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الحرص المشترك على حماية شبابنا ومجتمعاتنا من هذه الآفة.

وكان الوزير الحجار قد أكد في مؤتمره الصحفي أن «لا منطقة ولا هوية ولا طائفة للجريمة، ومكافحة المخدرات عملية شاملة وممتدة على كل الأراضي اللبنانية، والشبكة التي ضبطناها لها فعلاً أبعاد دولية». كما شدد على أن «لا غطاء فوق رأس أحد، والسلطة السياسية تقدم كل الدعم للأجهزة الأمنية لتقوم بعملها على أكمل وجه، ولا أحد يغطي بأي شكل أي نوع من أنواع الجرائم».

معمل مخدرات

وختم مشيراً إلى أن «الجيش اللبناني فكك منذ أيام معمل مخدرات في إحدى المناطق، وهناك كمية من المخدرات قد تكون من بقايا النظام السابق في سورية»، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية تسهر على حماية المجتمع ولا مجال للعملاء في لبنان، وكل من يخالف القانون بأي شكل من الأشكال سيكون عرضة للملاحقة والإحالة أمام القضاء المختص».