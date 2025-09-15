تحوّل ختام «طواف إسبانيا» العالمي للدراجات «فويلتا إسبانا» إلى مشهد سياسي بامتياز، بعدما أعلن المنظمون، الأحد، إلغاء المرحلة الـ21 (الأخيرة) قبل 56 كيلومتراً من نهايتها في قلب مدريد، عقب اقتحام آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسار السباق وقطع الطرق الرئيسية.

لحظة غير مسبوقة في الرياضة

الاحتجاجات التي رفعت أعلام فلسطين ولافتات مناهضة لإسرائيل طالبت باستبعاد فريق «بريمير تيك» الإسرائيلي، وسط تصاعد الغضب من الحرب على غزة. وأكد المنظمون أن القرار جاء حفاظاً على سلامة 176 متسابقاً يمثلون 28 فريقاً، فيما شهدت العاصمة الإسبانية اشتباكات محدودة بين محتجين والشرطة.

ضغط شعبي وسياسي

الحادثة جاءت بعد سلسلة مظاهرات رافقت مراحل «الطواف» منذ انطلاقه في 16 أغسطس، إذ تكررت محاولات مقاطعة الفريق الإسرائيلي في مدن عدة. ووصل الأمر إلى دعم سياسي، إذ أبدى وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس تأييده لمطالب استبعاده، بينما أشاد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالمحتجين، في مقابل انتقادات من معارضين اتهموه بالتحريض.

سباق عالمي يتوقف أمام فلسطين

«طواف إسبانيا»، أحد أكبر سباقات الدراجات إلى جانب «طواف فرنسا» و«طواف إيطاليا»، يُنظم منذ 1935 ويجذب ملايين المشاهدين سنوياً. لكن نسخة 2025 ستظل عالقة في التاريخ، ليس بسبب بطلها، بل لأنها انتهت بلا فائز بعدما أغلقتها مظاهرات وُصفت بأنها «أكبر احتجاج رياضي مؤيد لفلسطين في أوروبا».