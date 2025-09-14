أعلن الجيش الصيني، اليوم (الأحد)، أنه أجرى دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي، محذراً الفلبين من أي استفزازات.

وتشهد الدولتان نزاعاً بحرياً طويل الأمد في هذا الممر المائي الاستراتيجي، شمل صدامات متكررة بين سفن خفر السواحل ومناورات بحرية ضخمة.

تحذيرات صينية للفلبين

وقال متحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني: على الفلبين التوقف فوراً عن الاستفزازات وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي، مُضيفًا: «نحذّر الفلبين بشدة، وعليها التوقف عن إثارة الحوادث وتصعيد التوترات، وعدم إشراك قوى خارجية في جهود محكوم عليها بالفشل، أي محاولة لإثارة الاضطرابات أو تعكير الوضع لن تنجح».

وتدعي الصين سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، وهو ممر تجاري حيوي بقيمة تجارة سنوية تتجاوز 3 تريليونات دولار، رغم وجود مطالبات متداخلة من دول أخرى مثل الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.

مناورات بحرية مشتركة بين أمريكا واليابان والفلبين

وأفادت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية أن اليابان والفلبين والولايات المتحدة أجرت مناورات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين من الخميس إلى السبت لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وأضافت: «الولايات المتحدة، مع حلفائها وشركائها، تدعم حرية الملاحة والطيران والاستخدامات القانونية الأخرى للبحر والمجال الجوي الدولي، مع احترام الحقوق البحرية بموجب القانون الدولي».

دعم أمريكي للفلبين

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الجمعة، دعم الولايات المتحدة للفلبين، رافضاً ما وصفه بـ«الخطط المزعزعة للاستقرار»، التي تتبعها الصين بشأن جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.