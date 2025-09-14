دعم سعودي للتعليم

في إطار الجهود الإنسانية والأخوية السعودية والدعم المتواصل للإنسان اليمني بشكل مباشر والحرص على تأهيل الشباب، سيرت قيادة القوات المشتركة بقيادة المملكة رحلة طيران لنقل طلاب سقطرى الدارسين في الكلية الجوية بمأرب.ونقلت القوات المشتركة ممثلة بقوات الدعم والإسناد، اليوم (الأحد)، 70 طالباً من أبناء محافظة سقطرى الدارسين في الكلية الجوية بمحافظة مأرب عبر مطار سقطرى إلى مطار سيئون في حضرموت، تمهيداً لاستكمال رحلتهم نحو مأرب بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.وأثنى محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، الذي تقدم المودعين للطلاب إلى جانب قائد قوات الدعم والإسناد ووكيل المحافظة العميد صالح علي، على جهود القوات المشتركة وقوة الدعم والإسناد المتواصل لأبناء المحافظة عبر تقديم الكثير من التسهيلات وآخرها تنظيم وتسيير الرحلة للطلاب الدارسين في الكلية الجوية بمأرب، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الجهود المستمرة من قبل قيادة القوات المشتركة وقيادة قوة 808 للدعم والإسناد بدعم الطلاب وتيسير حياتهم التعليمية، وذلك في إطار توجّه القيادة السعودية لتأهيل شباب اليمن ودعم التعليم والتنمية.وأعرب المحافظ الثقلي عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على ما تقدمه من دعم سخي لمحافظة سقطرى وأبنائها، من خلال تسيير رحلات طيران مجانية لنقل الطلاب والمرضى والعالقين، موضحاً أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تعزّز فرص الطلاب في متابعة تعليمهم دون عراقيل.وأشار إلى أن هذه المواقف الإنسانية، تترجم عمق الروابط الأخوية بين اليمن والمملكة، لافتاً إلى أن السعودية من أكبر الداعمين للتعليم والصحة والنقل ومختلف جوانب الحياة التي تمس الإنسان اليمني بشكل مباشر في سقطرى.تأتي الرحلة الجوية لتسهيل انتقال الطلاب، وتخفيف الأعباء المادية ومشاق السفر الطويلة، وضمان وصولهم إلى مقاعد الدراسة في الموعد المحدد.