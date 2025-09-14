الكوليرا

نقص الإمدادات

وسط أزمات إنسانية متفاقمة، اتهم مجلس السيادة السوداني اليوم (الأحد)، قوات الدعم السريع باستهداف مستودعات الوقود بالنيل الأبيض ومطار كنانة، ومحطة أم دباكر للكهرباء.وأفاد مصدر عسكري سوداني بأن مسيرات الدعم السريع استهدفت مستودعات الوقود بالسكة الحديد بمدينة كوستي، وذلك بعد سماع دوي انفجارات بمناطق متفرقة بالمدينة بولاية النيل الأبيض تزامنا مع تحليق المسيرات.من جهة أخرى، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» تسجيل أكثر من 2200 حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا و39 وفاة بوسط دارفور غرب السودان منذ منتصف يوليو، فيما قالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بالسودان إنها سجلت 416 إصابةً جديدة بينها 12 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى أكثر من 11,441 مصاباً و441 وفاة، وسط تدهور صحي وبيئي متفاقم.وأكد تقرير المنسقية استمرار تفشي الوباء في عدة مناطق بدارفور، بما في ذلك المناطق والقرى المحيطة بزالنجي وجبل مرة بوسط دارفور ونيالا بجنوب دارفور وخزان جديد بمحلية شعيرية في شرق دارفور، وكذلك في مخيمات النازحين، حيث انتشر المرض بمعدلات غير مسبوقة.وأشار التقرير إلى أنه في ظل نقص الإمدادات الطبية والخدمات الأخرى في مراكز العزل تبذل المنظمات الإنسانية والمتطوعين المحليين وغرف الطوارئ والسلطات المحلية جهودا جبارة لمكافحة المرض، لافتاً إلى أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة بسبب تزايد معدلات الإصابة، بالإضافة إلى الملاريا وسوء التغذية بين الأطفال والجوع.وأشار إلى أن هذه التحديات تهدد حياة الناس وتُمثل كابوسا وكارثة إنسانية منسية يتجاهلها المجتمع الدولي في بلد مزقته الحرب والمجاعة والأمراض والأوبئة ونقص الغذاء.