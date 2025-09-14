



مسيرات أوكرانية





خسائر روسية

فيما زعم الجيش الأوكراني ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي منذ اندلاع الحرب إلى أكثر من مليون شخص، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إسقاط 361 طائرة دون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضي.وذكرت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، صباح اليوم، خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، مبينة أن ثلاث مسيرات جرى إسقاطها فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة ريازان، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة نيجني نوفغورود.وذكر مسؤولون روس أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاة كيريشي النفطية في شمال غرب روسيا، وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد، ما أدى إلى اندلاع حريق إثر سقوط حطام من طائرة مسيرة جرى إسقاطها.بالمقابل، وأوضح رئيس الإدارة العسكرية لمدينة سلوفيانسك، فاديم لياخ، أن القوات الروسية شنت هجوماً على المدينة الواقعة بمنطقة دونيتسك باستخدام طائرتين مسيرتين، اليوم، ما أسفر عن إلحاق أضرار بمنازل، موضحاً أن إحدى المسيرات استهدفت مبنى من ثلاثة طوابق في شارع تورسكا، كما تضررت مبانٍ شاهقة قريبة، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).وذكر لياخ أن الطائرة المسيرة الثانية استهدفت منطقة صناعية على أطراف المدينة، لافتاً إلى عدم وقوع أي إصابات جراء القصف.وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد أعلنت ارتفاع قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و94 ألفاً و610 أفراد، بينهم 880 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.واستعرضت هيئة الأركان الأوكرانية إحصاءات لخسائر روسية، بينها غواصة واحدة و28 سفينة.