وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، اليوم (الأحد)، في زيارة رسمية، بعد أقل من أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على قطر.وقال روبيو، في تصريحات من قاعدة أندروز الأمريكية قبيل توجهه إلى إسرائيل: «الرئيس دونالد ترمب كان «غير راضٍ» عن الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على قطر».وأوضح أن هناك قلقاً من أن ما جرى ربما يؤثر على الجهود الرامية لإعادة جميع الأسرى، والقضاء على حركة حماس، وإنهاء هذه الحرب، هذه هي أولويات الرئيس، موضحاً أنه سيعمل من أجل إيجاد سبل لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.ولفت إلى أنه لا يمكن للحركة أن تستمر في الوجود إذا كان السلام في المنطقة هو الهدف.وتزامن وصول روبيو مع وصول عدد من الوزراء والمسؤولين من الدول العربية والإسلامية إلى الدوحة، اليوم، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان أول الواصلين، وبعده وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير خارجية بنغلاديش، وصلوا إلى الدوحة، اليوم، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة التي تنطلق، غداً (الإثنين).من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، يشكل خرقاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن، والاستقرار العربي، والإقليمي والدولي، موضحاً أن الهدف من المشاركة في قمة الدوحة واضحة وثابتة، وهي أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي والإسلامي، ونحن جميعاً نقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات.وحول انعكاسات الهجوم الإسرائيلي على الأمن العربي والإسلامي، أوضح الرئيس الفلسطيني لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أنه يمثل مؤشراً خطيراً يسعى لضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً أن الرد العربي والإسلامي الموحد ضرورة لحماية أمننا الجماعي.