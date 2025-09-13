حماية أرض الناتو

السيطرة على بلدتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، استعداده لفرض عقوبات على روسيا إذا توقفت دول الناتو عن شراء نفطها، موضحاً إن شراء بعض الدول النفط الروسي كان صادماً ويضعف بشكل كبير موقف بلاده التفاوضي أمام موسكو.وخاطب ترمب دول الناتو في منشور على منصة «تروث سوشيال» بالقول: إذا فعلتم ما أطلبه منكم ستتوقف حرب أوكرانيا بسرعة، موضحاً أن الحرب الجارية في أوكرانيا هي حرب سلفه السابق جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأضاف: «أنا هنا فقط للمساعدة في وقفها وإنقاذ آلاف الأرواح الروسية والأوكرانية 7,117 شخصاً قُتلوا الأسبوع الماضي وحده، أمر جنوني!»، راهناً إنقاذ تلك الأرواح بتنفيذ الناتو ما يطلبه، قائلاً: «إن لم تفعلوا، فأنتم تضيعون وقتي ووقت الولايات المتحدة وطاقتها وأموالها».وكانت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، قد أكدت أن بلادها تتعهد بحماية كل شبر من حلف الناتو، موضحة في تصريحات نشرتها البعثة الأمريكية اليوم على موقعها، أن اختراق مسيرات روسية الأجواء البولندية لا يساعد في جهود إنهاء حرب أوكرانيا.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها في حلف شمال الأطلسي في مواجهة هذه الانتهاكات المزعجة للمجال الجوي.في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، سيطرة قواتها على قرية نوفوميكولايفكا في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلانها السيطرة على بلدة نوفوبيتروفسكويه في المقاطعة ذاتها.وقالت وزارة الدفاع الروسية، أن السيطرة على هذه القرية جاءت بعد عمليات هجومية مكثفة ودؤوبة، نفذتها وحدات من مجموعة الشرق، مبينة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت، في منطقة نفوذ قوات الشرق أكثر من 240 جندياً، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر إم - 777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما دُمر مستودع للمؤن.وكانت الوزارة أعلنت، أمس، السيطرة على بلدة نوفوبيتروفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، موضحة أنها قصفت بنية تحتية أوكرانية لطائرات بعيدة المدى وأسقطت 340 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.