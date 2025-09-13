أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (السبت)، مقتل 12 جنديّاً في شمال غرب البلاد بكمين مسلح نصبته حركة طالبان باكستان، واستهدف قافلة عسكرية.

وأفاد الجيش الباكستاني في بيان أن 12 جنديّاً و13 مسلحاً سقطوا في الاشتباك بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، فيما قال مسؤولون أمنيون إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا.

وكان الجنود على متن مركبات عندما تعرضوا لإطلاق نار في منطقة بدر الجبلية في وزيرستان الجنوبية قرب الحدود مع أفغانستان، فيما قال سكان إنهم شاهدوا طائرات هليكوبتر تحلق في الجو لساعات بعد الهجوم الذي وقع في صباح اليوم، وتنقل المصابين إلى المستشفى وتبحث عن المهاجمين.

بالمقابل، أعلنت حركة طالبان الباكستانية المتطرفة، المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنها استولت أيضاً على أسلحة وطائرات مسيرة من الجنود.

وعادة ما يفرض حظر تجول ويجري تمشيط الطرق قبل دخول القوافل العسكرية إلى المنطقة، التي تعد بؤرة للمسلحين.

وتتهم إسلام أباد إدارة حركة طالبان الأفغانية بإيواء طالبان الباكستانية بدعم من الهند، وهو ما يمثل مصدر توتر مع كابول ونيودلهي، اللتين تنفيان هذه التهمة.