أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، اليوم (السبت)، أن الدوحة ستستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة (الإثنين)، مؤكداً أن القمة ستناقش مشروع الهجوم الإسرائيلي على قطر، وسيتم الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية (الأحد).وقال الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا): «انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له معانٍ ودلالات عدة، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن لوسائل إعلام أمريكية، إن بلاده تتجه نحو عقد قمة عربية إسلامية طارئة، من أجل إقرار نوع الإجراءات التي ستتخذها المنطقة، معرباً عن أمل بلاده بوجود رد جماعي ذي مغزى ويردع إسرائيل عن مواصلة هذا التنمر.وأشار أن تلك الخطوة قيد التشاور والمناقشة حالياً مع الشركاء في المنطقة، مبيناً ان الرد على الهجوم الإسرائيلي سيكون على مستويين، الأول قطري، وكأي دولة متحضرة، سيكون ملجؤها الأول هو القانون الدولي، والثاني سيصدر من المنطقة وأشار إلى أن القمة العربية الإسلامية المحتملة ستبحث خطة العمل حول ذلك، مؤكداً أن قطر لن تطلب من شركائها الإقليميين الرد بطريقة معينة، وإنما ستكون هذه الخطوة بالتوازي مع إجراءات قانونية أخرى تتخذها الدوحة، استناداً إلى القانون الدولي.