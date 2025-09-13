أشادت رابطةُ العالم الإسلامي بتثمين كبير، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، اعتماد «إعلان نيويورك» الصادر عن المؤتمر الدولي -رفيع المستوى- لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السِّلميّة وتنفيذ حلّ الدَّولَتين، الذي رأَسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا.

تثمين الموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية

وجدَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التأكيدَ على تثمين الرابطة باسم الشعوب الإسلامية للموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، من خلال التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدَّولَتين الذي أطلقته المملكة، وكذا رئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المُشتَركة، وصولًا إلى رعايتها ورئاستها لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السِّلميّة وتنفيذ حلّ الدَّولَتين بالشراكة مع فرنسا، الذي تُوّج بهذا القرار التاريخيّ من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد وثيقته الختامية بأغلبية ساحقة.