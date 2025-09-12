شركاء حل الدولتين

142 صوتاً

مؤتمر نيويورك

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الجمعة)، أن بلاده والسعودية تعملان معاً لرسم مسار لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط.وكتب ماكرون على حسابه في «إكس»: تحت قيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمدت 142 دولة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، مضيفاً: نحن نعمل معاً على رسم مسار لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط.وأشار إلى أن فرنسا والمملكة العربية السعودية وكل شركائهما سيكونون في نيويورك لتحويل خطة السلام هذه إلى واقع في مؤتمر حل الدولتين، موضحاً أن الخطة ترسم مستقبلاً آخر ممكناً لشعبين ودولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان «يقع على عاتقنا جميعاً تحقيق ذلك».وجاءت منشورات ماكرون بعد دقائق من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، على إعلان يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.وحصل الإعلان، المكون من 7 صفحات، والذي يعد ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي استضافته السعودية وفرنسا، وقاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، على 142 صوتاً مؤيداً و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.وندد القرار بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، كما ندد بهجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة الآن. وشدد القرار على إقصاء حركة حماس بطريقة لا لبس فيها وطالبها بإلقاء السلاح.وتوافقت الدول المشاركة في «مؤتمر حل الدولتين» الذي انطلق في نيويورك خلال يوليو الماضي، برئاسة سعودية-فرنسية، على اتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا لالتزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، كما أعلنت بريطانيا في يومه الثاني نيتها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر.وأصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، البيان الختامي «إعلان نيويورك».