في تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، أعرب عن استنزاف صبره تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، لكنه توقف عند حد التهديد بفرض عقوبات جديدة.

ترمب يعلن انهيار علاقته الجيدة مع بوتين

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أكد ترمب أنه كانت لديه علاقة جيدة طويلة الأمد مع بوتين، لكنه أبدى إحباطه من فشل الأخير في إنهاء النزاع.

وقال ترمب: نحن سنضطر إلى التصرف بقوة شديدة جداً، مشيراً إلى أن العقوبات على البنوك والنفط، إضافة إلى الرسوم الجمركية، خيارات متاحة، لكن الدول الأوروبية يجب أن تشارك أيضاً.

رسوم جمركية على الهند للضغط على بوتين

وأضاف: لقد فعلت ذلك بالفعل، لقد فعلت الكثير، مشدداً على أن الهند -أحد أكبر مشتري النفط الروسي- تواجه حالياً رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وأوضح لبرنامج فوكس آند فريندز: «هذا ليس أمراً سهلاً، إنه أمر كبير ويسبب خلافاً مع الهند، وتذكروا هذه مشكلة أوروبية أكثر بكثير من مشكلتنا».

تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا

يأتي هذا التصريح في سياق تصعيد التوترات حول الحرب في أوكرانيا، إذ أفادت تقارير بأن روسيا أجرت تدريبات عسكرية كبيرة قرب حدود دول الناتو، بما في ذلك اختراق طائرات بدون طيار للأجواء البولندية، مما يعكس استمرار التصعيد.

وكان ترمب قد عقد لقاءات سابقة مع بوتين في ألاسكا في أغسطس 2025، إذ ناقشا إمكانية اتفاق سلام، لكن التقدم بطيء حتى الآن.