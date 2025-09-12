صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، بأغلبية ساحقة، على إعلان يحدد خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.

وحصل الإعلان، المكون من 7 صفحات، والذي يعد ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي استضافته السعودية وفرنسا، وقاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، على 142 صوتاً مؤيداً و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

تنديد بالهجوم على غزة

وندد القرار بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، كما ندد بهجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة الآن.



وشدد القرار على إقصاء حركة بطريقة لا لبس فيها وطالبها بإلقاء السلاح.

وتوافقت الدول المشاركة في «مؤتمر حل الدولتين» الذي انطلق في نيويورك خلال يوليو الماضي، برئاسة سعودية-فرنسية، على اتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا لالتزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، كما أعلنت بريطانيا في يومه الثاني نيتها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر.

وأصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، البيان الختامي «إعلان نيويورك».

حل الدولتين

وشهد المؤتمر توافقاً دولياً على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بالمنطقة، وأن قيام دولة فلسطينية هو مفتاح هذا السلام، وفتح المؤتمر حواراً مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لدفعها للاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا.

وشددت وثيقة «إعلان نيويورك» على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة. وقالت تقارير إن بريطانيا قد تضغط على دول كبرى أخرى مثل ألمانيا وأستراليا وكندا واليابان للسير على المنوال نفسه.

مؤتمر نيويورك

ومن المقرر أن ترأس السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين في 22 سبتمبر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي خلاله سيتم إعلان عدد من الدول اعترافها بدولة فلسطين بينها ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، مالطا وبريطانيا، كما من المتوقع أن تنظم عدد من الدول التي قالت إنها تدرس «الإعلان»، خصوصاً فنلندا، لوكسمبورغ، البرتغال، أستراليا، اليابان ونيوزيلندا.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت لوكالة بلومبيرغ أمس (الخميس)، إن الحكومة الألمانية قررت دعم مقترح تقوده السعودية وفرنسا لحل الدولتين بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، في خطوة تعارض موقف الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد الضربات التي شنتها الأخيرة هذا الأسبوع في قطر.