بعد ظهوره بوجه مترهل متدلٍ، في ذكرى أحداث 11 سبتمبر، أمس (الخميس)، أعيدت تكهنات حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً للواجهة.



وظهر ترمب (79 عاما) في الفعالية التي أقامتها وزارة الحرب الأمريكية، في الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر، وبدا وجهه متدلياً ومترهلاً، خصوصاً الجانب الأيمن منه، كما بدا عليه الارتباك، ما أثار موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر صور ترمب

قصور وريدي

ونشر مغردون أمريكيون صوراً لترمب بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقت بتعليقات تتساءل عن صحة الرئيس.وكتب الكوميدي الأمريكي جيرمي كابلويتز، على حسابه في «إكس»، في تعليق على صور الرئيس: «هذا الرجل قد يكون أصيب بسكتة دماغية بنسبة 100%».وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لترمب نشره البيت الأبيض، بعد مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، برصاصة في ولاية يوتا (الأربعاء)، متسائلين ما إذا كان البيت الأبيض قد أنتج هذا الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي. ونقل موقع «ديلي بيست» عن الناشطين الأمريكيين قولهم: «هناك عيوب في الفيديو، كقلة حركة الرئيس».وكان البيت الأبيض قد قال في يوليو الماضي إن الرئيس دونالد ترمب أصيب بـ«قصور وريدي مزمن»، وهي حالة يترافق معها ضعف في تدفق الدم في أوردة الساق، ما يؤدي إلى تورمات وأعراض أخرى.ولوحظ في الأشهر الأخيرة ظهور كدمات زرقاء على يدي ترمب أثناء اجتماعاته الرسمية، رغم أنه مراراً يحاول إخفاءها بمساحيق تجميل، أو بوضع يده الأخرى فوق الكدمة.ولا يزال الناشطون الأمريكيون يتساءلون عن صحة الرئيس، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أوضحت أن الكدمة ناتجة عن المصافحة المتكررة واستخدام ترمب للأسبرين.وكان رواد التواصل الاجتماعي قد رددوا شعارات عن حالة ترمب الصحية وإمكانية وفاته، لكنه سرعان ما دحضها بالقول: «لم أشعر بأنني أفضل حالاً في حياتي هكذا قط».