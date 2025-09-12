أهداف زيارة روبيو

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الجمعة)، عزم وزير الخارجية ماركو روبيو زيارة إسرائيل وبريطانيا ابتداءً من غد (السبت)، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت، في بيان، إن روبيو سيغادر السبت لزيارة إسرائيل قبل الانضمام إلى الرئيس دونالد ترمب في زيارته المقررة إلى بريطانيا الأسبوع القادم، موضحاً أن روبيو سيعرض في إسرائيل أولويات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالنزاع بين إسرائيل وحركة حماس، والقضايا الأوسع المرتبطة بأمن الشرق الأوسط.وذكر أن روبيو سيشدد على الأهداف المشتركة بين الجانبين، والعمل على إعادة جميع الأسرى إلى ذويهم، كما سيناقش مع القادة الإسرائيليين الأهداف والغايات العملياتية المرتبطة بعملية «مركبات جدعون 2».وأشار إلى أن روبيو سيناقش أيضاً الجهود القانونية الدولية في كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، كما سيلتقي الوزير بعائلات المحتجزين ليؤكد أن إعادتهم تبقى أولوية قصوى للولايات المتحدة، وسيناقش إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين.وتأتي زيارة روبيو للمنطقة وسط توتر إقليمي بعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف عدداً من قادة حركة حماس خلال اجتماع لمناقشة مقترح ترمب لوقف النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.ولفت بيجوت إلى أن روبيو سيتوجه إلى المملكة المتحدة وسينضم إلى الوفد الأمريكي خلال زيارته الرسمية الثانية غير المسبوقة إلى بريطانيا، وسيلتقي نظيرته البريطانية إيفيت كوبر لمناقشة التعاون الأمريكي-البريطاني في مواجهة التحديات العالمية الكبرى.وأضاف أن هذه التحديات تشمل إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى التنافس مع الصين.يُذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، عقب إعلانات مماثلة من فرنسا، وأستراليا، وكندا، ودول أخرى.