«الحكومة» ليست غاية

خيبة أمل

ثمن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم (الجمعة)، الدور السعودي في دعم بلاده، مؤكداً أن السعودية لعبت دوراً مهماً في دعم السودان.وكشف إدريس في حوار مع «قناة العربية»، سيبث اليوم، عزمه زيارة الرياض خلال أيام، كما أفصح عن وجود تنسيق عسكري مدني لإخراج بلاده من أزمتها. وأشار إلى أن مطار العاصمة الخرطوم سيعمل بشكل كلي خلال أيام بمعدل 8 رحلات، موضحاً أن حكومته ستباشر عملها من الخرطوم خلال شهرين.ولفت إلى أن رئاسة الحكومة ليست غايته بل وسيلة ليرى بلاده آمنة مستقرة، معرباً عن أمله أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة وسيعود بعدها إلى مواطن عادي.وشدد إدريس على أنه سيستقيل من منصبه إن استقال منه الشعب أو شعر أنه بعيد عن همومه، مشدداً بالقول: لا مجال للفشل وفق الخطة التي وضعها.وندد رئيس الوزراء السوداني بتدمير قوات الدعم السريع المؤسسات الحيوية في الخرطوم، مضيفاً: «استهداف الدعم السريع لمرافق حيوية في الخرطوم محاولات يائسة بعد انتصار الجيش في المعركة». وأشار إلى أنه لم يتواصل مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، لأنه ليس لديه المفتاح الأخير في حل الأزمة، مؤكداً أن حكومته استخدمت كل الوسائل الممكنة لفك الحصار عن المدينة في ولاية شمال دارفور غرب البلاد.وأعرب عن خيبة أمله من خذلان وضعف الأسرة الدولية لفك حصار الفاشر، قائلاً: التاريخ سيشهد على ضعف وخذلان الأسرة الدولية في دعم المواطنين وفك الحصار عن الفاشر، واصفاً دور الولايات المتحدة بالضعيف نسبياً، غير أنه قال: «نحن مستمرون في تحسين العلاقة معهم».وأشاد بموقف مصر، وقال إنها ستجد من الخرطوم كل الدعم في المستقبل مقابل كل ما قدمته.