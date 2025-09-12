استدعاء الاتحاد

استدعاء فرنسي

اختراق أجواء بولندا

استدعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الجمعة)، السفير الروسي لدى برلين على خلفية الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي البولندي من جانب مسيرات روسية.وأكدت الخارجية الألمانية على حسابها في «إكس» أن تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطير ولا يمكن قبوله، موضحة أن الناتو يقف موحداً للدفاع عن أراضي الحلف وعن أمننا.وكان الاتحاد الأوروبي قد استدعى القائمَين بالأعمال في سفارتي روسيا وبيلاروس لديه، بحسب ما قاله ممثل رسمي للاتحاد الأوروبي، الذي أوضح أن هذا الاستدعاء مرتبط بحادثة الطائرات المسيّرة في بولندا.واخترقت أكثر من 20 مسيّرة روسية الأجواء البولندية قبل يومين، ما أثار غضباً أوروبياً واسعاً، واستنفاراً من قبل حلف الناتو الذي تُعد بولندا عضواً فيه، رغم أن روسيا أكدت أنها لم تكن تنوي أو تخطط لقصف أي أهداف بولندية.من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، أن باريس ستستدعي السفير الروسي بسبب توغل طائرات مسيّرة هذا الأسبوع في المجال الجوي البولندي، واصفاً الحادثة بأنها «إستراتيجية متعمدة» لترهيب واختبار دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال بارو في تصريح لإذاعة «فرانس إنتر»: «سواء كانت حادثة أم لا، فهو أمر غير مقبول»، مضيفاً: «سنقول له (السفير الروسي) إننا لن نسمح لأي تهديد، أن يرهبنا، وأن الناتو وحلفاءه لديهم مهمة دفاعية وردع هو الأقوى في العالم، وأنه يجب التوقف عن اختبارنا ومحاولة ترهيبنا».واخترقت أكثر من 20 مسيّرة روسية الأجواء البولندية قبل يومين، ما أثار غضباً أوروبياً واسعاً، واستنفاراً من قبل حلف الناتو الذي تُعد بولندا عضواً فيه، رغم أن روسيا أكدت أنها لم تكن تنوي أو تخطط لقصف أي أهداف بولندية.