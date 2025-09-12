أمن الخليج

إدانة إماراتية

أعلنت الإمارات اليوم (الجمعة) استدعاء نائب السفير الإسرائيلي في أبوظبي دايفيد أحد هورساندي وأبلغته بإدانتها واستنكارها للاعتداء السافر والجبان على قطر.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، (وام) أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي استدعت نائب السفير الإسرائيلي دايفيد أحد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأكدت «الهاشمي» أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، موضحة أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.وأشارت إلى أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قد توجه إلى الدوحة للتعبير عن إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي على قطر (الأربعاء)، فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية، والتي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، بسبب استضافتها مكتب حركة «حماس» الفلسطينية. وحذّرت الإمارات من أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوّض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.