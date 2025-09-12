عمال كوريون جنوبيون يعودون دون أصفاد

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرضًا للسماح لمئات العمال الكوريين الجنوبيين المعتقلين خلال مداهمة تنفيذية للهجرة بالبقاء في الولايات المتحدة لتدريب العمال الأمريكيين، لكن فقط واحدًا منهم اختار الاستمرار في البقاء، وفقًا لمسؤولين كوريين جنوبيين.

أدى عرض ترمب إلى تأجيل رحلة طائرة شركة خاصة لمدة يوم واحد لإعادة هؤلاء العمال إلى وطنهم، وهي الآن مقررة لمغادرة الولايات المتحدة لاحقًا.

اعتقال 475 كوريا جنوبيا

وتم اعتقال نحو 300 كوري جنوبي الأسبوع الماضي إلى جانب 175 آخرين في موقع مشروع هيونداي موتور (بقيمة 4.3 مليار دولار) ولي إنيرجي سولوشن لبناء بطاريات السيارات الكهربائية في ولاية جورجيا.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي مينغ في مؤتمر صحفي، أمس (الخميس) إن إجراءات المغادرة توقفت أثناء استجابة المسؤولين لاقتراح ترمب.

وبحسب «رويترز» أمر ترمب المسؤولين الأمريكيين بتشجيع العمال المعتقلين في مصنع البطاريات على البقاء في البلاد، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، مضيفًا أن ترمب اقترح بقاءهم لمواصلة تدريب أو تعليم الأمريكيين.

رد كوريا الجنوبية على شرط ترمب

ورد وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، الذي كان في واشنطن لمناقشة القضية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بمقترح أن يعود الكوريون إلى المنزل للراحة ثم يعودوا إذا أرادوا، وفقًا للمسؤول.

وقال تشو أيضًا إن العمال لن يُقيدوا بالأصفاد عند نقلهم من مركز الاعتقال إلى المطار، حسب وكالة يونهاب للأنباء. وعادةً ما تقيد سلطات الهجرة الأمريكية المهاجرين بالأصفاد والسلاسل أثناء رحلات الترحيل.

طائرة كورية لاستعادة العمال

وأرسلت كوريا الجنوبية طائرة شركة خاصة إلى أتلانتا لإعادة العمال المحتجزين في الولايات المتحدة، وأقام نشطاء حملة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في سيئول، حاملين لافتات تقول «لا أحد غير قانوني!»، مرددين شعارات تندد بالمداهمة الضخمة الأسبوع الماضي في موقع مشروع بطاريات السيارات الأمريكي الذي يشمل هيونداي موتور ولي إنيرجي سولوشن في ولاية جورجيا، في 11 سبتمبر 2025.