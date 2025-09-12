فريق ترمب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدأ تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقالت الصحيفة إن مراسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر 2001 نُقلت إلى مكان أكثر أمنا، في حين ستُتخذ تدابير إضافية عندما يحضر ترمب مباراة بيسبول مساء الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك.

وأضافت الصحيفة أن فريق ترمب يُجري مناقشات أوسع نطاقا بخصوص كيفية زيادة أمن الرئيس بخلاف تأمين الفعاليات التي سيحضرها هذا الأسبوع.

وبدأت الشرطة الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عملية مطاردة مكثفة بحثا عن قناص قتل كيرك وهو يجيب على أسئلة عن العنف المسلح خلال مشاركته في فعالية جامعية بولاية يوتا.

يُنسب إلى كيرك (31 عاما)، وهو مقدم برنامج إذاعي على الإنترنت (بودكاست) وحليف مقرب لترمب، الفضل في بناء قاعدة تأييد للرئيس الجمهوري بين الناخبين الشبان. وقتل بالرصاص أمس الأول (الأربعاء)، فيما وصفه سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا بأنه اغتيال سياسي.