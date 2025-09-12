100 ألف دولار.. مكافأة معلومات عن قاتل تشارلي كيرك

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مكافأة تصل إلى 100,000 دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن مقتل تشارلي كيرك، في جامعة يوتا.

كما نشر «التحقيقات الفيدرالي»، صورتين على منصة إكس لشخص يشتبه في إطلاقه النار على الناشط اليميني كيرك.

وقال إنه وجد البندقية التي نفذ بها المتهم عملية إطلاق النار وحصل كذلك على بصمة القدم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الناشط كيرك سيحصل على أعلى وسام مدني «وسام الحرية».

وقال ترمب، في خطاب بمناسبة ذكرى أحداث 11 سبتمبر، إن كثيرا من الأمريكيين حزينون على مقتل تشارلي كيرك وسأمنحه وسام الحرية قريبًا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن، مساء الأربعاء، وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، متأثراً بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية بجامعة وادي يوتا.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، الأسطوري. لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر منه، كان محط إعجاب الجميع، وخصوصا أنا، والآن رحل عنا".

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، كان كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة Turning Point USA، يشارك في مناظرة داخل الحرم الجامعي حين أُطلق عليه النار.

وقبل الحادثة، شهدت جامعة وادي يوتا جدلاً واسعاً حول مشاركة كيرك، حيث وقع أكثر من ألف شخص على عريضة إلكترونية تطالب بمنعه، متهمين إياه بـ«تأجيج الانقسام» بخطابه السياسي.