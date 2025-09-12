«أنت أفضل صديق».. رسالة تطيح بسفير بريطانيا في أمريكا

زلزال هزّ الخارجية البريطانية، خصوصا بعد تسريب رسائل إلكترونية تكشف علاقة سفيرها لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بالأمريكي جيفري إبستين الذي أدين بجرائم جنسية قبل وفاته، وتتجاوز المجاملات البروتوكولية. إحداها تهنئة بعيد ميلاد، يصف فيها الأخير بأنه «أفضل صديق».

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن رسائل البريد الإلكتروني بين الدبلوماسي المخضرم البالغ 71 عاما ورجل الأعمال الأمريكي التي كشف عنها هذا الأسبوع «تظهر أن عمق ونطاق علاقة بيتر ماندلسون مع جيفري إبستين يختلفان كليا عما كان معروفا في وقت تعيينه».

وأضافت أنه «في ضوء ذلك، واحتراما لضحايا جرائم إبستين، فقد تمت إقالته من منصب السفير بأثر فوري».

واشتهر ماندلسون بتحركات سرية خلال مسيرة مهنية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، وأُقيل من المنصب الدبلوماسي البريطاني والرفيع بعد الكشف هذا الأسبوع عن عدد من الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني التي وجهها إلى إبستين.