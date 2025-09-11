نفى مكتب الإعلام الدولي في قطر، اليوم (الخميس)، ما أورده موقع «إكسيوس» الأمريكي أن قطر تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وهي محاولة يائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.

وقال المكتب في بيان نشره على حسابه في «إكس»: الادعاء الذي نقلته وكالة إكسيوس عن مصدر مجهول «مطلع» بأن دولة قطر تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو ادعاء لا أساس له من الصحة، ومحاولة يائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من قبل أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب عبر انتشار الفوضى في المنطقة ويقفون ضد إحلال السلام.

شراكة أمنية ودفاعية وثيقة

وأضاف: «إن الشراكة الأمنية والدفاعية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو، لطالما حرص كلا البلدين على دعم بعضهما البعض على مدار السنوات، وسيواصل البلدان العمل معاً لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين».

وكان موقع «إكسيوس» الأمريكي، قد ذكر في وقت سابق اليوم، أن حالة شعور بالخيانة تسود الأوساط القطرية بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقر إقامة قيادات حركة حماس في الدوحة.

شركاء أمنيون

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أبلغ مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف أن بلاده ستعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن بعد هذا العمل الذي وصفه بالخيانة، مشيراً إلى أن الدوحة قد تجد بعض الشركاء الآخرين لدعم أمنها إذا لزم الأمر.

وأشار المصدران إلى أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أوضح أن بلاده وبعدما تعرّضت لهجوم من إيران ثم من إسرائيل خلال ستة أشهر، ستجري تقييماً عميقاً لشراكتها الأمنية مع واشنطن.

تهديدات نتنياهو

وأفاد الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزاماً بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى، إلا أن نتنياهو لم يُبد أي اعتذار علني، رغم امتعاض ترمب، مبيناً أن الرئيس الأمريكي عبر عن ذلك في مكالمتين هاتفيتين أجراهما مع نتنياهو بعيد الغارات، إلا أن نتنياهو لمح إلى أنه قد يأمر بضربة جديدة.

وكان ترمب قال أمس الأول وبعيد الغارات الإسرائيلية على الدوحة إنه «غير سعيد» بما حصل، فيما نقل مسؤولون أمريكيون عنه قوله إن قرار نتنياهو كان متهوراً وغير حكيم.

ودانت قطر بأشد العبارات استهداف أراضيها، وطالبت بإحالة نتنياهو إلى العدالة الدولية، مؤكدة أن قراره نسف جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق الأسرى.